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بعد جدل.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح مفهوم شعار "الضفدع" على منتجات الأكل (صور + فيديو)

مجتمع

بعد جدل.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح مفهوم شعار
AP
السعودية
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أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات يشير إلى أن المؤسسة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" ردا على عدة استفسارات بشأن فيديو متداول بهذا الخصوص يحذر من أكل المنتجات التي تحمل شعار الضفدع، إن علامة "الضفدع" تشير أيضا إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها لتدقيق مكثف من قبل الشهادات والمعايير الصارمة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء في ردها إلى أن علامة "الضفدع" ليس لها علاقة بمكونات المنتج.

وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في أمريكا وكندا والدول الأوروبية، وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زرع أو استخدمت فيه مواد من مزارع معتمدة وصديقة للبيئة.

ويمنح هذا الشعار عن طريق منظمة تعرف باسم "تحالف الغابات المطيرة" (Rainforest Alliance)، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في 70 دولة، وتأسست عام 1987، من قبل الناشط البيئي الأمريكي دانييل كاتز.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

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