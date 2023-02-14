بعد جدل.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح مفهوم شعار "الضفدع" على منتجات الأكل (صور + فيديو)

أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات يشير إلى أن المؤسسة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" ردا على عدة استفسارات بشأن فيديو متداول بهذا الخصوص يحذر من أكل المنتجات التي تحمل شعار الضفدع، إن علامة "الضفدع" تشير أيضا إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها لتدقيق مكثف من قبل الشهادات والمعايير الصارمة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء في ردها إلى أن علامة "الضفدع" ليس لها علاقة بمكونات المنتج.

تحية طيبة، تُشير علامة الضفدع على المنتجات إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 12, 2023

حقيقة علامة الضفدع pic.twitter.com/SdinNfCgvR — جمال العميري الشويرد (@alshuwaired) February 5, 2023

«تُشير علامة (الضفدع) على المنتجات إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة"هيئة الغذاء والدواء السعودية #غذاء وتغذية pic.twitter.com/WvAVEm8jko — أ.د.سها عبدالجواد- (@suhahashimm) February 14, 2023

وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في أمريكا وكندا والدول الأوروبية، وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زرع أو استخدمت فيه مواد من مزارع معتمدة وصديقة للبيئة.

ويمنح هذا الشعار عن طريق منظمة تعرف باسم "تحالف الغابات المطيرة" (Rainforest Alliance)، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في 70 دولة، وتأسست عام 1987، من قبل الناشط البيئي الأمريكي دانييل كاتز.

بحثت عن علامة الضفدع الموجودة على الأرو واتضح انها اعتماد تحالف الغابات المطيرة ومعناها ان الشركة المصنعة تستوفي معايير بيئية او اجتماعية او اقتصادية معينة!! لا إشارة انها تحتوي على حشرات !!! هل من تعقيب ؟! pic.twitter.com/6jOhQu7JC6 — د. سلوى العنزي (@Engr_Salwa) February 5, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"