مصر.. قرار جديد لأول مرة منذ 2008 يطال المقبلين على الزواج

أصدرت وزارة الصحة والتنمية المحلية في مصر قرارا بتعديل القيم المالية لاختبارات فحوص المقبلين على الزواج وإضافة تحليلين جديدين.

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ووفقا للقرار يُلزم راغبو الزواج بإجراء هذه الفحوصات والتحاليل بمراكز صحة الأسرة المختصة، حيث تمت إضافة تحاليل لكل من الالتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه C وB وفقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

كما تم تعديل المبالغ المالية التي سيتم دفعها لإجراء باقي الفحوص الطبية لراغبي الزواج.

يذكر أن هذا التعديل هو الأول على قرار إجراء الفحوصات وتحديد المبالغ المالية لتلك التحاليل منذ فرضها عام 2008.

ويأتي هذا التعديل بعد شهر ونصف تقريبا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد العمل بمنظومة الفحوص الطبية قبل الزواج لتحديد الأمراض والوقوف على الصحة العامة لراغبي الزواج، والوقاية من ظهور الأمراض الوراثية وبعض مشكلات الولادة التي تحدث بسبب عدم التحليل المسبق.

المصدر: الشروق