نجا من تحت الأنقاض ويعمل مترجما.. طفل سوري يصدم فنانا سعوديا شهيرا برد مفاجئ على سؤاله (فيديو)

تداول نشطاء التواصل فيديو لطفل سوري نجا من الزلزال في هاطاي التركية، وأصبح مترجما من اللغة التركية للفريق السعودي المشارك بعمليات الإنقاذ.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي على حسابه في "سناب شات" فيديو ظهر فيه يسأل الطفل السوري الذي عرف عن نفسه بحسن: "هل تعرفني من أنا؟"، فرد الطفل: "أنت مناحي".

وتابع الفنان السعودي: "ماذا تفعل هنا في هذا المكان المدمر؟، عندها فوجئ برد الطفل الذي أبلغه بأنه يساعد طواقم الإنقاذ في الترجمة كونه يتقن اللغة التركية بشكل جيد.

حدا يبعت هالفيديو ل طبل أردوغان حمزة تكين و يقله أن السوريين رغم كل شي يعلمون العالم النخوة و الشهامة ..طفل سوري يساعد فرق الإنقاذ السعودية في تركيا بالترجمة لهم .



pic.twitter.com/kBu7OgRoY8 — Bilal Aljaber (@Bilal_aljaber18) February 12, 2023

يذكر أن الفنان فايز المالكي ممثل ومقدم برامج سعودي، اشتهر بشخصية "مناحي" التي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية.

وشغل المالكي منصب سفير النوايا الحسنة لتقديمه الكثير من المساعدات التي اشتهر بها للآخرين، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي لعام 2009.

المصدر: وسائل إعلام + وسائل التواصل الاجتماعي