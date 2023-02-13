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نجا من تحت الأنقاض ويعمل مترجما.. طفل سوري يصدم فنانا سعوديا شهيرا برد مفاجئ على سؤاله (فيديو)

مجتمع

نجا من تحت الأنقاض ويعمل مترجما.. طفل سوري يصدم فنانا سعوديا شهيرا برد مفاجئ على سؤاله (فيديو)
RT @fayez_malki
الفريق السعودي الذي حضر إلى تركيا للقيام بعمليات الإنقاذ والمساعدة
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تداول نشطاء التواصل فيديو لطفل سوري نجا من الزلزال في هاطاي التركية، وأصبح مترجما من اللغة التركية للفريق السعودي المشارك بعمليات الإنقاذ.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي على حسابه في "سناب شات" فيديو ظهر فيه يسأل الطفل السوري الذي عرف عن نفسه بحسن: "هل تعرفني من أنا؟"، فرد الطفل: "أنت مناحي".

وتابع الفنان السعودي: "ماذا تفعل هنا في هذا المكان المدمر؟، عندها فوجئ برد الطفل الذي أبلغه بأنه يساعد طواقم الإنقاذ في الترجمة كونه يتقن اللغة التركية بشكل جيد.

يذكر أن الفنان فايز المالكي ممثل ومقدم برامج سعودي، اشتهر بشخصية "مناحي" التي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية.

وشغل المالكي منصب سفير النوايا الحسنة لتقديمه الكثير من المساعدات التي اشتهر بها للآخرين، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي لعام 2009.

المصدر: وسائل إعلام + وسائل التواصل الاجتماعي

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع