تمهيدا لدخولها مصر.. مكونات صحية لأشهر شوكولاتة روسية

تستعد السوق المصرية لاستقبال شوكولاته "أليونكا" الروسية الشهيرة، والتي تصنع بأكثر المكونات الصحية بخلاف غيرها من أنواع الشوكولاتة المطروحة في الأسواق.

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وتساءل عدد كبير من الأشخاص عن مكونات هذه الشوكولاتة الروسية، وهل يدخل في تصنيعها دهن الخنزير أم لا.

ووفقا للمكونات المذكورة على غلاف الشوكولاتة الروسية ويتبين من اسمها أنها مصنوعة من اللبن والمنتجات النباتية والمحليات الطبيعية، حيث يدخل في تصنيعها الكاكاو والفانيلا الطبيعية ومادة E476 المستخلصة من الصويا.

كما تتكون من السكر، مسحوق الحليب كامل الدسم (%22,0)، زبدة الكاكاو، كاكاو مبشور.

وتحتوي على البوليغليسيرول وأحماض الريسينولييك، وقد يحتوي المنتج على كمية صغيرة من القمح، البيض، مكسرات اللوز والبندق، الفول السوداني.

محتوي منتجات الكاكاو – %35,3. الحقائق الغذائية لكل 100 غرام من المنتج (القيم المتوسطة): البروتين – 7,0 غم؛ الدهون - 340 عم (ومنها الأحماض الدهنية المشبعة - 20,3 غم، ومنها الأحماض الدهنية غير المشبعة – 0,23 عم)؛ الكربوهيدرات - 53,0 غم (ومنها السكر – 50,8 غم).

المصدر: RT