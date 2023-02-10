تزن 300 كغ.. مجلس الوزراء المصري يوجه بعلاج سيدة مصابة بالسمنة المفرطة (فيديو)

استجاب مجلس الوزراء المصري لحالة سيدة تعاني من السمنة المفرطة وتزن 300 كغ، وذلك بعد أن سلّط موقع "القاهرة 24" الضوء على معاناتها.

وجاءت الاستجابة بعد نشر "القاهرة 24" لحالة السيدة التي لا تستطيع الحركة بسبب وزنها الزائد وتعاني من العديد من الأمراض، حيث أمر مجلس الوزراء للجنة الاستغاثات بالتكفل ودراسة حالة السيدة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتعاني السيدة من السمنة المفرطة والوزن الزائد حيث يزيد وزنها عن 300 كغ، ولا تستطيع الحركة، كما أنها تعاني من الكثير من الأمراض والآلام في الصدر والبطن، وقد قالت السيدة لـ"القاهرة 24": "إن زوجها قد انفصل عنها منذ عامين، وأنه قد طلقها منذ فترة صغيرة، كما لا يوجد أحد يرعاها أو يقدم المساعدة لها، وأختها توفيت بنفس مرضها، كما أنها أصغر أخواتها لكن لا يقدم لها أحد الرعاية التي تطلبها، كما أن لديها 3 أبناء، لكن الحياة قد أشغلتهم عنها".

وأشارت إلى أنها بدأت في المعاناة من هذه الحالة منذ عام 2019 حيث كانت تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، ودفعها مرضها لترك العمل، ومن ثم بدأت في اكتساب الوزن وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من آلام متفرقة في الجسم، خاصة في منطقة البطن والصدر، والتهابات في اللثة، وجفاف الفم.

وأوضحت السيدة أنها لا تعرف تشخيص الحالة المصابة بها، حيث يلزم ذلك الذهاب إلى المستشفى، الذي لا تستطيع القيام به بسبب وزنها الزائد وعدم قدرتها على الحركة.

وأضافت أنها تريد مكانا جيدا تسكن به، وشخصا يرعاها، والكشف عن حالتها التي تعاني منها، كما أنها ترغب في التخلص من الوزن الزائد.

وتابعت أنها قد أجرت نحو 16 عملية خلال حياتها، ومنها 2014 عملية تدبيس معدة حيث كان وزنها لا يزال 176 كغ، وتمكنت من التخلص من 60 كغ من وزنها في ذلك الوقت.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري