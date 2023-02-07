"حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".. "ضيعة ضايعة" باتت "ضيعة مدمرة" جراء الزلزال
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور توثق تضرر المنازل في قرية السمرا السورية، التي جرت فيها أحداث مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، معربين عن حزنهم لما خلفه الزلزال من أضرار بشرية ومادية أليمة، حيث علق العديد على الصور بالجملة الافتتاحية للمسلسل: ""حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".
"حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك"— تلفزيون LTV (@Ltv_Main) February 7, 2023
تضرر المنازل في قرية #السمرا التي صور فيها مسلسل #ضيعة_ضايعة#Ltvplus#Ltvpic.twitter.com/wOV5q9etJa
في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
المصدر: RT