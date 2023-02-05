الأردن..السجن عشر سنوات لمتهمين اختطفا شخصا وأجبراه على التعري وصوراه لابتزازه ماليا

أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس متهمين اثنين مدة عشر سنوات، بعد ثبوت اختطافهما لشخص وتصويره عاريا من ملابسه واجباره على توقيع كمبيالات، لابتزازه ماليا.

ودانت المحكمة المتهمين بتهم الخطف، والسرقة، واغتصاب توقيع، والتهديد، والابتزاز، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحيازة أداة حادة وأداة راضة.

وكشفت التفاصيل التي جاءت في قرار المحكمة أن ثلاثة متهمين، إحدهما توفي لاحقا، التقوا مع الضحية جانب منزل أحدهم، وبسبب خلاف بينهم، قاموا بالاعتداء عليه، إلا أن المارة تمكنوا من تخليص الضحية من الاعتداء، في حين توجه بعدها الضحية إلى منطقة أخرى، إلا أن المتهمين الثلاثة لاحقوه، وقاموا بصدمه بمركبتهم، ثم وضعوه داخل صندوق السيارة وساروا به لمدة ربع ساعة، بعدها أنزلوه في متنزه غير مأهول بالسكان، وبدأت عملية الاعتداء عليه بعد إجباره على خلع كامل ملابسه، وتصويره عاريا، ثم تصويره بمشهد مذل، ومشهد آخر وهو يشتم نفسه بألفاظ نابية، بالإضافة على أجباره بالتوقيع على عشرة كمبيالات بقيمة 5 الاف لكل كمبيالة.

وأوضح قرار المحكمة أن المتهمين الذين كانوا يحوزون على سلاح ناري وماسورة وجنزير وأداة حادة استخدموها في خطف المتهم وإجباره على توقيع الكمبيالات والتعري من ملابسه، سرقوا من محفظة المتهم مبلغ 180 دينارا بالإضافة إلى أنهم قاموا بعرض صور الفيديو عليه وهددوه بنشرها والمطالبة بقيمة الكمبيالات إذا أخبر أحدا بالأمر أو وتقدم بالشكوى، ثم أعادوه إلى منزل احد المتهمين وسمحوا له بغسل وجهة والمغادرة بعد أن أعادوا إليه هاتفه واحتفظوا بالنقود والرخصة ثم طلبوا من المشتكي أن يستأجر لهم سيارة سياحية.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية