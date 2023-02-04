وفاة مغرّد سعودي شهير ومتابعوه ينعونه بعبارات مؤثرة

توفي المغرد السعودي الشهير راكان القحطاني الملقب بـ"الشامخ"، مساء أمس الجمعة، وسط حزن عم موقع "تويتر" من أقاربه وأصدقائه ومتابعيه.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أقارب وأصدقاء المغرد السعودي المعروف في "تويتر" كخبير تقنية، حيث أنه يمتلك حسابا شهيرا يستخدمه ملايين السعوديين، ويتابعه فيه أكثر من 150 ألف متابع، يستفيد كثير منهم من خبرته في مجال التقنية.

ويعد المغرد الراحل، إلى جانب كونه يقدم حلولا للمشاكل التقنية كما يعرف نفسه في "تويتر"، مُنشئ محتوى رقمي أيضا، إذ أنه كان ينظم مساحات حوارية في "تويتر" يستضيف فيها متخصصين في عدة مجالات وسط مشاركة عدد كبير من متابعيه.

جدير بالذكر أن الحياة الشخصية للمغرد الشامخ بقيت بعيدة عن متابعيه، بما في ذلك صورته الشخصية، وحتى سبب وفاته، وغيابه منذ نحو شهر عن "تويتر"، بينما اعتاد من يتابعه على لقبه "أبو خالد" وصوته في المساحات الصوتية التي يديرها.

هذا وعلق حساب الدكتور محمد السبيعي على وفاة المغرد "الشامخ" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له مغفرة من عندك. والله إني لفقده لمحزون، طيب الأخلاق نزيه الطبع طيب السريرة. اللهم ألهمنا وذويه الصبر والسلوان يا رب".

#وفاة_المغرد_الشامخ_ابوخالد

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمه رحمة واسعه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له مغفر من عندك.



والله اني لفقده لمحزون طيب الأخلاق نزيه الطبع طيب السريره .

اللهم الهمنا وذويه الصبر والسلوان يارب https://t.co/WZnP00K6Jd — د. محمد السبيعي (🤍ابتسم😊) (@Dr_m101) February 3, 2023

وعلقت الكاتبة بدرية بنت عبد الله الشهراني بالقول: "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الأخ الشامخ تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

#وفاه_المغرد_الشامخ_ابوخالد



تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الاخ الشامخ تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته والهمنا جميعاً الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. pic.twitter.com/T4mKyJYllu — ‎‏﮼بدرية ﮼بنت ﮼عبدالله ﮼الشهراني (@basaad2013) February 3, 2023

وقال علي آل معشي معلقا بكلمات مؤثرة: "رحم الله صديقنا الشامخ صاحب العطاء الكبير والعلم الوفير والنفع الكثير من خلال برامج التواصل وألهم أهله الصبر والسلوان".

رحم الله صديقنا الشامخ صاحب العطاء الكبير والعلم الوفير والنفع الكثير من خلال برامج التواصل وألهم أهل الصبر والسلوان #وفاه_المغرد_الشامخ_ابوخالد — Ⓜ️ علي آل معشي 🅰️ (@alimashi) February 3, 2023

المصدر: RT