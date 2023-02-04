بتهمة القتل غير العمد.. السجن 5 سنوات لممثل مشهور

حكم على الممثل المكسيكي بابلو لايل بالسجن 5 سنوات بتهمة القتل غير العمد بعد لكمه رجلا خلال مواجهة غاضبة على الطريق في مدينة ميامي الأمريكية في عام 2019.

وجاء الحكم بعد ما يقرب من 4 سنوات من اتهام لايل بالقتل في وفاة رجل ضربه عقب حادث مروري.

وأعلنت قاضية دائرة ميامي ديد ماريسا تينكلر مينديز الحكم بعد شهرين من رفض طلب الممثل بإجراء محاكمة جديدة وتأييد حكم الإدانة الذي توصلت إليه هيئة محلفين في أكتوبر.

وواجه نجم شبكة تيلينوفا المكسيكية البالغ من العمر 36 عاما، والذي ظهر في مسلسل الجريمة "يانكي" على شبكة نتفليكس، عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاما. كما أمر القاضي بأن يقضي الممثل 8 سنوات تحت المراقبة ويحضر دورات في حل النزاعات و500 ساعة من خدمة المجتمع.

وبدا لايل، الذي كان يرتدي زي السجن الأحمر، هادئا وأبدى توبته خلال جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من 3 ساعات. وقد تم اعتقاله منذ إدانته في 4 أكتوبر.

وقال لايل بالإسبانية "أنا آسف للغاية"، وهو ينظر إلى بعض أفراد عائلة هيرنانديز الذين كانوا في قاعة المحكمة، ومن بينهم ابنه "أصلي دائما من أجله ومن أجلك، من كل قلبي".

وبعد محاكمة استمرت أسبوعا، أدانت هيئة المحلفين المكونة من 6 أعضاء لايل بالقتل غير العمد في وفاة خوان ريكاردو هيرنانديز، 63 عاما.

وعانى هيرنانديز، الذي لم يكن مسلحا، من إصابة دماغية رضحية وتوفي بعد 4 أيام أثناء دخوله المستشفى. وجادل محامو لايل بأنه تصرف دفاعا عن النفس. كما قالوا إن هناك تناقضات في الأدلة أثناء المحاكمة.

وعند إصدار الحكم، قال القاضي، مع ذلك، إن لايل اتخذ "قرارا سيئا" وتصرف "بدافع الغضب".

المصدر: أ ب