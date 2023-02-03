مصر.. بطاطا "غير صالحة للاستخدام الآدمي" تثير أزمة ونقيب الفلاحين يرد

كشف حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين المصريين، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن بيع "بطاطس غير صالحة للأكل" في الأسواق.

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وأكد نقيب عام الفلاحين، أن "البطاطس التي يزعم البعض أنها تقاوي بطاطس غير صالحة للأكل كلام عار من الصحة، لأن تقاوي البطاطس هي نفسها بطاطس الأكل".

وأوضح أن "ما يشاع عن أن البطاطس الحمراء غير صالحة، هو كلام عار من الصحة، فهذا النوع هو الأفضل في إنتاج الشيبسي"، مضيفا أن شهر فبراير يتميز بحصاد أجود أنواع البطاطس.

وقال أبوصدام، إن "مصر لديها اكتفاء ذاتي من البطاطس، ويتم تصديرها لدول عديدة مثل هولندا، كما أن أنواع البطاطس التي تباع حاليا في الأسواق فهي الأفضل على مدار العام".

ونوه نقيب الفلاحين، أن أسعار البطاطس حاليا معقولة وليست مرتفعة، موضحا أن الارتفاع في أسعار بعض أنواع الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والخيار، يكون في فترة تغير العروات، مثل تغير عروة الشتاء والصيف، كما أن الارتفاع وقتها يستمر لمدة 15 يوما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في الساعات الماضية صورا لبطاطس حمراء، زاعمين أنها غير صالحة للأكل.

وانهالت التحذيرات من بعض المواقع الإخبارية بخطورة هذا النوع من البطاطس، مؤكدين أنها نوع من التقاوي الزراعية.

المصدر: القاهرة 24