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معدل ذكاء ميلانيا ترامب يثير ضجة على الإنترنت

مجتمع

معدل ذكاء ميلانيا ترامب يثير ضجة على الإنترنت
AFP
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انتشرت شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن معدل ذكاء السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، مرتفع للغاية، مما أثار ضجة وسخرية بين المغردين على "تويتر".

ومعدل الذكاء IQ، هو عبارة عن مجموعة من النقاط يحصل عليها الشخص بعد الخضوع لاختبار ذكاء، ولا يوجد اختبار ذكاء موحد، إذ تقبل جمعية منسا، التي تضم الأشخاص ذوي نسبة الذكاء المرتفعة، نتائج من أكثر من 200 اختبار.

وبحسب موقع IQ-test.com فإن معدل ذكاء ميلانيا هو 200، أما موقع CelebrityIQs.com، فقال إن معدل ذكائها هو 110.

وقالت صحيفة The Express "ازدادت حدة السعي لاكتشاف معدل ذكاء ميلانيا في عام 2018 بعد أن تم اكتشاف أن السيدة الأولى السابقة منحت ما يعرف بـ "تأشيرة أينشتاين" لدخول الولايات المتحدة"، مبينة أن الشخص الذي لديه معدل ذكاء 200، يعتبر أكثر ذكاء من ألبرت أينشتاين.

ورأت أنه ليس من المستحيل أن تمتلك ميلانيا معدل الذكاء هذا، لكنه مستبعد إحصائيا أن يحصل عليه أي شخص. فرقم "غينيس" العالمي لمعدل الذكاء هو 210، الذي يحتفظ به المهندس الكوري Kim Ung-Yong الذي يقال إنه درس التفاضل في سن الثالثة.

أما على "تويتر" فقد سخر المغردون من هذا الخبر، وقال أحد المغردين إنه إذا تم جمع ذكاء ميلانيا والرئيس السابق دونالد ترامب، فلن يصلا معا إلى معدل 200.

وقال آخر: "تزوجت من ترامب، لذلك أعتقد أن معدل ذكاء ميلانيا هو قرابة الـ4".

واعتبر آخر أن "حصول ميلانيا ترامب على معدل ذكاء 200 هو أمر سخيف".

وسألت أخرى: "هل لميلانيا ترامب ذكاء من الأصل؟".

يذكر أن موسوعة "غينيس" ألغت تصنيف "أعلى نسبة ذكاء" في سنة 1990 لأنها رأت أن الاختبارات التي تؤدى ليست موثوقة بما فيه الكفاية لاختيار شخص واحد فقط ليحمل اللقب. 

المصدر: The Express + RT

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