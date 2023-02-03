إطلالة مميزة لحرم سلطان عمان خلال افتتاح مركز طبي تثير تفاعلا (صور + فيديو)

بإطلالة مميزة، افتتحت السيدة الجليلة، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق، مساء الخميس، المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب، ما أثار تفاعلا.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان بأن السيدة الجليلة، حرم السلطان، تفضلت بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان، ويوفر خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد.

السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم /حفظها الله ورعاها/ تتفضّل بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة #عُمان ويوفر خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد pic.twitter.com/R26vmoaCHe — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) February 2, 2023

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها- تتفضّل بافتتاح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب.#سلطنة_عمانpic.twitter.com/DbDMVCiYOO — شؤون البلاط السلطاني ــ سلطنة عُمان (@Oman_rca) February 2, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو من الافتتاح، حيث علقت الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد قائلة: "تشرفت اليوم أن أكون بمعية السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق..في افتتاح المركز الوطني للتوحد، والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان".

وأضافت: "إنها لفتة كريمة من السيدة الجليلة تجاه هذه المجموعة من أبناء وبنات الوطن الذين يستحقون كل الاهتمام والرعاية".

تشرفت اليوم أن أكون بمعية السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظها الله ورعاها - في افتتاح المركز الوطني للتوحد،والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان. إنها لفتة كريمة من السيدة الجليلة تجاه هذه المجموعة من أبناء وبنات الوطن الذين يستحقون كل الاهتمام والرعاية. pic.twitter.com/SEQbcZIUT2 — Mona Al Said (@MonaFahad13) February 2, 2023

وقال أحدهم معلقا: "حفظ الله السيده الجليله ومواقفها المشرفه والمفرحه لكل عماني وعمانيه الاهتمام بهذه الفئه أاعظم نجاح لنا حفظ الله عمان وجلالة السلطان".

حفظ الله السيده الجليله ومواقفها المشرفه والمفرحه لكل عماني وعمانيه الاهتمام بهاذي الفئه اعظم نجاح لنا حفظ الله عمان وجلالة السلطان — سالم راشد الرشيدي (@RahidiSalim) February 2, 2023

المصدر: RT