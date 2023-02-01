حبس نجل فنان شهير في مصر لتسببه في حادث مروع

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية المصرية حبس إسلام. إ. د، وهو نجل فنان شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في حادث تصادم بين سيارتين.

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وكانت جهات التحقيق قد صرحت اليوم الأربعاء، بدفن جثمان الطفل وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الحادث لفحصها، كما استمعت لأقوال شهود العيان وأسرة الطفل، مع التحفظ على السيارة المتسبب في الحادث.

واتهمت أسرة الطفل، في محضر الشرطة، قائد السيارة الملاكي نجل الفنان الشهير،ج بالتسبب في مصرع ابنهم.

وقال محمود الشوربجي، والد الطفل، إن الحادث وقع نتيجة السرعة المتهورة التي كان يسير بها قائد السيارة نجل الفنان الشهير، ما تسبب في وقوع حادث التصادم ووفاة ابنه عمر البالغ من العمر 9 سنوات.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بشارع المشير، ووجود مصابين، وتبين إصابة سيدة ومصرع طفل في موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية عن حادث التصادم، أنه نتيجة السرعة الزائدة لقائد سيارة ملاكي في ساعة متأخرة من الليل، ما تسبب في تصادمه مع سيارة أخرى ووفاة طفل.

المصدر: القاهرة 24