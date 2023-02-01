حرق لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمفسر الأحلام محمد عجب، وهو على سرير في أحد المستشفيات عقب تماثله للشفاء من آثار حريق تعرض له.

وتعرض مفسر الأحلام إلى حريق في منزله بسبب شاحن متنقل "Power Bank"، تسبب في حرق لحيته ويديه بإصابات من الدرجة الأولى والثانية.

وأكد عجب في الفيديو أنه بخير، مشيرا إلى أنهإصابات بسيطة.

وأضاف "إصابات خفيفة، حروق من الدرجة الأولى والثانية، لحيتي راحت".

وتابع مفسر الأحلام: "الحمد لله على كل حال، عسى الله يعوضني خير".

وصرح بأن سبب نشوب الحريق في المنزل هو انفجار شاحن متنقل تركه في الكهرباء.

واختتم كلامه محذرا الجميع من الشواحن والدفايات الكهربائية، قائلا : "انتبهوا من الشواحن، انتبهوا من الدفايات".

وظهر عجب في الفيديو ويديه ملفوفتين في شاش طبي نتيجة إصابته، كما ظهر بلحية قصيرة بعد أن شبت النيران في لحيته وأحرقتها.

وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين له بالشفاء ومحذرين من خطر ترك الشواحن في الكهرباء.

مفسر الاحلام محمد عجب :

تعرض منزله لحريق بسبب شاحن متنقل ويظهر معلقاً

"لحيتي راحت وعسى الله يعوضني خير" pic.twitter.com/5DLjUr62P1 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 31, 2023

المصدر: موقع "تواصل" السعودي