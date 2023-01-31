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"أختي ماتت من البرد".. مأساة طفلة سورية في مخيمات اللجوء

مجتمع

(لقطة شاشة)
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أعلن "الهلال الأحمر التركي" أن فرقه وصلت إلى طفلة ظهرت في تقرير إعلامي، وهي تبكي وتقول إن أختها ماتت بسبب البرد في مخيمات النزوح في الشمال السوري.

وكانت صحيفة "يني شفق" نشرت أمس تقريرا تحت عنوان "أختي ماتت من البرد"، وهي العبارة التي قالتها الطفلة السورية، وهي تعلن أنها فقدت أختها بسبب البرد القارس.

رئيس منظمة "الهلال الأحمر" في تركيا، كرم قنق، الذي نشر تقرير الصحيفة عبر حسابه في "تويتر"، قال إن فريقا من المنظمة وصل إلى تلك الفتاة وعائلتها لتقديم المساعدات اللازمة وحمايتهم من البرد.

ونشر قنق تسجيلا يظهر وصول الفريق إلى الطفلة وتقديم المساعدات اللازمة والألعاب.

المصدر: "يني شفق"

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