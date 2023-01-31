"أختي ماتت من البرد".. مأساة طفلة سورية في مخيمات اللجوء
أعلن "الهلال الأحمر التركي" أن فرقه وصلت إلى طفلة ظهرت في تقرير إعلامي، وهي تبكي وتقول إن أختها ماتت بسبب البرد في مخيمات النزوح في الشمال السوري.
وكانت صحيفة "يني شفق" نشرت أمس تقريرا تحت عنوان "أختي ماتت من البرد"، وهي العبارة التي قالتها الطفلة السورية، وهي تعلن أنها فقدت أختها بسبب البرد القارس.
"Ablam soğuktan öldü"— Yeni Şafak (@yenisafak) January 29, 2023
Suriye’de soğuktan ölen ablası için ağlayan minik kızının sözleri bölgedeki durumu anlatıyor.
İdlib'de bir yardım organizasyonu personeline yaşadıklarını anlatan küçük kızın gözyaşları Suriye'de halen yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. pic.twitter.com/trlfAcPfaW
رئيس منظمة "الهلال الأحمر" في تركيا، كرم قنق، الذي نشر تقرير الصحيفة عبر حسابه في "تويتر"، قال إن فريقا من المنظمة وصل إلى تلك الفتاة وعائلتها لتقديم المساعدات اللازمة وحمايتهم من البرد.
ونشر قنق تسجيلا يظهر وصول الفريق إلى الطفلة وتقديم المساعدات اللازمة والألعاب.
Ah deniz yıldızları, ah akan bir damla gözyaşı ile arşı titretenler!— Kerem Kınık (@drkerem) January 30, 2023
O özgürce serpileceğiniz sevgiyle büyüyeceğiniz denizlere tekrar nasıl kavuşacaksınız?
Kıyısına vurduğunuz şu vijdansız ve acımasız zalimlerin dünyasından kurtulup?
(İdlib) https://t.co/NLKSvFo31Ipic.twitter.com/I6VY3tnPyZ
المصدر: "يني شفق"