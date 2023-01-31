"أختي ماتت من البرد".. مأساة طفلة سورية في مخيمات اللجوء

Ah deniz yıldızları, ah akan bir damla gözyaşı ile arşı titretenler!

O özgürce serpileceğiniz sevgiyle büyüyeceğiniz denizlere tekrar nasıl kavuşacaksınız?

Kıyısına vurduğunuz şu vijdansız ve acımasız zalimlerin dünyasından kurtulup?



(İdlib) https://t.co/NLKSvFo31Ipic.twitter.com/I6VY3tnPyZ