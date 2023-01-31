ناعومي كامبل أمام جامع الشيخ زايد في أبوظبي

شاركت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل عبر حسابها في إنستغرام سلسلة صور من رحلتها الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وظهرت ناعومي (52 عاما) في الصور وهي تقف أمام جامع الشيخ زايد الكبير واضعة الحجاب، وفي لقطة أخرى أمسكت بيد طفلتها.

بينما تركت تعليقا أسفل المنشور قالت فيه: "روعة مسجد الشيخ زايد".

يذكر أن ناعومي كامبل استقبلت طفلتها الأولى وهي في الخمسين من عمرها، وقالت آنذاك: "كنت أعلم دائما أنني سأصبح أما يوما ما، هذه أكبر فرحة يمكن أن أتخيلها على الإطلاق. أنا محظوظة".

وأوضحت عارضة الأزياء البريطانية أنها تتقبل فرق العمر بينها وبين طفلتها، حتى أنها شجعت صديقاتها الأكبر سنا على الإنجاب.

المصدر: RT