تطورات جديدة حول فيديو سبب صدمة لملايين المصريين

كشف مسؤول مصري عن تطورات القضية التي تسبب بها صاحب مصنع بعد انتشار فيديو مدته 3 دقائق يظهر توثيق حملة ضبط لمكان يصنع مشروبات يومية من "بودرة البلاط".

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وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، إن "صاحب مصنع "النسكافيه" المغشوش نال عقابه بتشميع المكان وغلقه ومصادرة الماكينات غالية الثمن لتصنيع المنتج، كما سيتم محاكمته على ارتكابه 4 مخالفات، كل واحدة منها تحتوي على عقوبة الحبس".

وأضاف عبد المنعم خليل، في تصريحات تلفزيونية، أن "إجراءات ترخيص المنشآت أصبحت سهلة للغاية حاليا، عبر شباك واحد سواء في المحليات أو الاستثمار، وخلال 60 يوما يحصل صاحب المنشأة على الترخيص، وهناك حوافز للترخيص".

وأكمل: نرحب بكل المصنعين في السوق المصري، ولكن بشكل قانوني وليس في إطار عمل بير السلم، وإجراءات التراخيص أصبحت سهلة للغاية، وأتوجه برسالة لكل من يرخص بأن عليه التوجه بأسرع ما يمكن للترخيص، خاصة أن الدولة مقدمة حوافز كبيرة للتحول من الاقتصاد غير الرسمي للرسمي.

وانتشر مقطع الفيديو الصادم أولا محققا ملايين المشاهدات مع تعليق: "بقالنا 3 سنين وأكتر النسكافية والكوفي ميكس ذي الزفت" ولو حد عمله لنا مش بنشربه.. وبقى طعمه ماسخ، وكنت مفكر العيب مكنتش مستطعم حاجة.. بس أنت زى الفل متقلقش.. دخل جسمك بودرة بلاط وأسمنت وحصى فاضلك سيخين حديد ونطلع بالرابع".

وبعد أن انتشر مقطع فيديو مشروبات صنع بير السلم خاصة -النسكافيه والشاي، وأصبح حديث الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا "بمراجعة الغشاشين المتلاعبين بصحة الناس باتقاء الله في صحة الناس ومراجعة أنفسهم" كما تطرق البعض إلى تشديد العقوبات القانونية عليهم والمطالبة بإعدامهم بشكل عاجل.

المصدر: RT