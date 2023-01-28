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أمن المسجد النبوي يعلن ضبط شخص "تحدث بمحتوى يمس القيم الدينية"

مجتمع

أمن المسجد النبوي يعلن ضبط شخص
Gettyimages.ru
المسجد النبوي
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أعلن الأمن العام السعودي أن القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي ضبطت شخصا "ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية".

وأوضح الجهاز عبر "تويتر" أن ذلك الشخص "يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة".

ولم يذكر الجهاز تفاصيل إضافية حول ذلك المقطع.

المصدر: RT

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