أوكراني يقضم أذن سيدة بولندية ويسرق سيارتها

أفادت صحيفة epoznan البولندية بأن مواطنا أوكرانيا هاجم امرأة في مدينة ديمبيتس البولندية، وقضم جزءا من أذنها قبل أن يسرق سيارتها.

وفقا للصحيفة، في ليلة الجمعة، توقفت امرأة تركب سيارة سيتروين عند تقاطع شارعي لوزوفايا وكاشتانوفايا للسماح للمشاة بالمرور.

في هذه الأثناء فتح أحدهم باب السيارة، وتسلل للداخل، وهاجم السيدة وقضم جزءا من أذنها، بعد ذلك، دفع ضحيته من مقعد القيادة للخارج، وسرق السيارة.

كما أوضح ضباط الأمن أنالمهاجم لم يتمكن من الذهاب بعيدا، حيث اصطدم بإحدى اللوحات الإرشادية على جانب الطريق، وخرج من السيارة محاولا الهرب، لكن سرعان ما لاحقه رجال الشرطة وألقوا القبض عليه.

المصدر: ريا نوفوستي