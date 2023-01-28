مصر.. القبض على راقصة شهيرة بسبب مقاطع إباحية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على راقصة شهيرة في العجوزة تدعى ي.س، بتهمة تقديم محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية.

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ووفقا لقوات الأمن تقوم الراقصة بتحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة بها في الملاهي الليلية، وتبين من المقاطع التي تم رصدها تحتوى على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز تم التحفظ على المتهمة وحسبها 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الراقصة على ذمة القضية.

وقالت الراقصة المتهمة في التحقيقات إن مقاطع الفيديو المنشورة على صفحتها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بها وتقوم بنشرها عبر صفحتها الشخصية بعد قيامها بالرقص في الملاهي الليلية.

وأكدت الراقصة المتهمة في التحقيقات أن نشرها للفيديوهات على صفحتها الشخصية لم يكن على سبيل الإثارة ولكن من منطلق تحقيق الشهرة وجذب متابعين لصفحتها.

المصدر: القاهرة 24