إعلامي مصري: الخلافة الإسلامية لم تشهد يوما عادلا واحدا باستثناء فترة قصيرة

قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إن الخلافة الإسلامية منذ فترة معاوية بن أبي سفيان لم تشهد يوما واحدا عادلا، باستثناء فترة قصيرة في عهد عمر بن عبد العزيز.

وفي تعليق عبر قناة "القاهرة والناس"، قال عيسى "إن الخلافة الإسلامية منذ فترة الخليفة معاوية بن أبي سفيان وحتى سقوط الخلافة، والدولة العثمانية في عام 1924 لم تشهد عدلا إلا خلال سنتين أو أقل قليلا هي فترة الخليفة عمر بن عبد العزيز، وغير ذلك الخلافة لم تر يوما واحدا عادلا".

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وأضاف عيسى، أن كل شخص يتعب نفسه في القراءة والاطلاع على التاريخ الحقيقي للدعاية والحالة الدعائية التي يقدمها الإسلاميون عن الخلافة الإسلامية سيكتشف حقائق، ودعا للحكم على التاريخ بالعقل والوعي، لا بالعواطف.

وكان عيسى تحدث في وقت سابق أمس عما وصفه بالاحتفاء الخجول من أجهزة الدولة ومؤسساتها بثورة 25 يناير، وقال إن "البعض يتجاهل هذه الثورة وهناك خيبة أمل وإحساس أنها باب للفوضى، رغم أنها ثورة معترف بها من الجميع وتعد ثورة وطنية ومنصوص عليها في الدستور".

المصدر: "القاهرة 24"