تونس.. إنقاذ طبيبة حاولت الانتحار بقطع وريدها

أقدمت طبيبة مقيمة في أحد مستشفيات تونس على الانتحار بقطع وريدها، قبل أن يتمكن زملاؤها من منعها من ذلك وإنقاذها.

ونقل موقع قناة "نسمة" التونسية عن المدير الجهوي للصحة في المنستير جوهر المكني، أن طبيبة مقيمة في مستشفى فطومة بورقيبة أقدمت أمس الأربعاء على محاولة الانتحار، وقال إن ذلك يعود لأسباب "خاصة بها".

في تصريح آخر لموقع إذاعة "موزاييك" قال المكني أن الحالة الصحية للطبيبة "مستقرة، وتشهد تحسّنا وأنّها تتم الإحاطة بها وبعائلتها نفسيا، دون أن يقدّم أيّ ايضاحات حول ظروف وملابسات الحادثة المؤلمة".

وأشار إلى أنها كانت في عطلة مرضية واستأنفت عملها مؤخرا، وأن الوضع كان "يمكن أن يكون أخطر لولا تفطن زملائها للحادثة".

المصدر: "نسمة" + "موزاييك"