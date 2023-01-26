شاهد.. أول صورة بعد القبض على اليوتيوبر المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة

نشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية صورة اليوتيوبر المتهمة صاحبة قناة يوميات أنوش بعد القبض عليها، لقيامها بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.

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ووفقا لقوات الأمن المصرية بالفحص أمكن تحديد صاحبة قناة يوميات أنوش، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول - بهما مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها الآثم - جهاز لاب توب، و2 راوتر، و3 كارت فيزا، و2 إستاند تصوير- دائرة إضاءة، وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24