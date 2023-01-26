واقعة غريبة في مصر.. صبي يوقف قطارا في دلتا النيل لرغبته في النزول أمام المنزل

تسبب صبي مصري في توقف قطار القاهرة - منوف بدلتا النيل، بعد جذبه بلف الهواء وتسببه في توقف القطار، لرغبته في النزول أمام منزله.

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وتعود التفاصيل إلى تلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بضبط صبي يبلغ من العمر 15 عاما، لقيامه بجذب بلف هواء قطار القاهرة منوف وتسببه في توقف القطار.

وبالانتقال والفحص وسؤال الطفل، أكد قيامه بجذب بلف الهواء الخاص بالقطار رقم 543 القاهرة منوف أثناء سيره أمام قرية دروة، وذلك لرغبته في النزول أمام منزله، وتمكنت خدمات القطار من ضبطه، وأعاد سائق القطار بلف الهواء لمكانه واستكمل مسيره ولم يستغرق توقفه 10 دقائق.

المصدر: القاهرة 24