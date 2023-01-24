السعودية.. سيدة تنجب 5 توائم في الشهر السادس بعملية قيصرية

نجح فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية في السعودية بإجراء عملية قيصرية لامرأة بعقدها الثالث ولدت 5 توائم، في النصف الأخير من الشهر الـ6 خلال إشراف طبي امتد 60 يوما.

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وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن السيدة وضعت توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت ساعتين، دون حدوث مضاعفات.

واستقبلت مدينة الملك فهد الطبية السيدة في شهرها الخامس من الحمل، وقررت تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي قد تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة.



وأكد الفريق الطبي أن السيدة والأطفال بصحة جيدة وأن اوزانهم تراوحت بين 1000 غرام إلى 1300 غرام.

وأوضح التجمع أن الأطفال موجودون في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس، كونهم يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن مستمر، وتجري متابعهم من قبل الفريق الطبي.

المصدر: "عكاظ"