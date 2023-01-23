سارة السيد وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة السعودية..فمن هي؟

أصدر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قرارا بتكليف سارة بنت عبد الرحمن السيد، وكيلا للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، فما المناصب التي شغلتها سابقا ؟

كشفت صحيفة "عكاظ" أن سارة بنت عبد الرحمن حصلت على بكالوريوس إدارة النظم الصحية عام 2007 من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية، وشغلت منصب وكيلة مساعدة مكلفة لوزارة الصحة للتعاون الدولي بين عامي 2019، 2022، ومديرة عامة للتعاون الدولي في الوزارة ذاتها بين 2017 و2019، ومديرة إقليمية في مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكية في السعودية بين 2016 و2017.

وأوضحت "عكاظ" أن سارة بنت عبد الرحمن السيد شغلت منصب أخصائية للتطوير التنظيمي والتعاون الدولي في مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي بين 2015 و2016، ومديرة لقسم مركز الشباب في مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال 2015.

كما تولت سارة بنت عبدالرحمن عدة مناصب في الولايات المتحدة الأمريكية، منها ضابطة العقود للملحق العسكري في مكتب القوات المسلحة السعودية في أمريكا بين 2012 و2015، ومديرة فرع مساعدة لبنك "M&T" بين 2004 و2012، ورئيسة الصّراف في بنك "Provident" بين 2003 و2004.

المصدر: "عكاظ"