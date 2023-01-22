فك لغز جريمة مروعة في الكويت بأقل من 24 ساعة وكشف جنسية الضحية

تمكن الأمن الكويتي في أقل من 24 ساعة، من ضبط المتهم بجريمة "السالمي" المروعة، فقد عثر على جثة محروقة لامرأة على طريق السالمي وقد تعرضت لتهشم في الجمجمة





وأفاد مصدر لصحيفة "الراي" بأن المتهم، الذي كانت الشبهات تحوم حوله بحسب التحريات السرية للمباحث، اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات التي ما زالت جارية لمعرفة الدوافع، لافتا إلى أن فحص وتشريح الجثة أظهرا أن المجني عليها كانت حاملا، وجارِ مطابقة العينات مع المتهم.

وأوضحت "الراي" أن الأدلة الجنائية تمكنت من رفع بصمات المتوفاة، وتبين أن جنسيتها فيلبينية وعليها قضية تغيب، في حين أكد المصدر أنه تم إبلاغ كفيلها.

و في بيان لها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن التوصل إلى المتهم في القضية وضبطه.

وأشارت إلى أن رجال قطاع الأمن الجنائي، تمكنوا، خلال أقل من 24 ساعة، من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.





المصدر: "الراي"