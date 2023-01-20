واقعة غريبة في مصر.. مواطن يحاول سرقة رادار على الطريق العام والشرطة تفاجئه (صورة)

في واقعة غريبة شهدها الشارع المصري، حاول مواطن سرقة رادار على الطريق العام بمحافظة القليوبية في مصر.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على المتهم بإتلاف الرادار المروري المثبت على جانب الطريق الدائري عقب فشله في سرقته.

وبإجراء التحريات تمكنت قوات الأمن من تحديد مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا_الخيمة بالقليوبية) .

وقامت القوات الأمنية بضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: RT