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إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يثير الجدل بمصافحته ميسي وحكيمي (فيديوهات)

مجتمع

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يثير الجدل بمصافحته ميسي وحكيمي (فيديوهات)
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أثارت مقاطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق في السعودية عادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو لعادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، خلال مشاركتهما في مباراة "موسم الرياض" التي جمعت النادي الفرنسي ولاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.

ووثق مقطع فيديو لحظة مصافحة عادل الكلباني لأشرف حكيمي خارج غرفة تبديل الملابس، بينما أظهر مقطع فيديو آخر مصافحة الشيخ عادل الكلباني ليونيل ميسي.

وفي هذا الصدد، استنكر عدد من المغردين أن يكون هذا حال إمام سابق للحرم المكي، حيث علق أحد الحسابات قائلا: "تخيلوا بس إن ذا كان بيوم من الأيام إمام الحرم"، وقال آخر معلقا: "أستغفر الله العلي العظيم مع هذا الشخص هذا اللي أقوله فقط".

في حين دافع أحدهم قائلا: "التدين هو التقرب إلى الله عز وجل، مهو بالانعزال عن الحياة وعن العالم الخارجي..لذلك أي شخص يتشره ويرمي كلام على الشيخ لأنه صور مع اللعيبة، تراك سبك وفكرك مُتحجر وأصبح واجب التخلص منه".

ومساء أمس الخميس، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس موسم الرياض (5 – 4) على فريق مكون من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، في المبارة الودية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: RT

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