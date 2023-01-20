الكشف عن صورة نادرة للفنان المصري أحمد زاهر وتفاصيل حول مرضه (فيديو)

كشف برنامج "المجهول" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني رودولف هلال، صورة نادرة للفنان المصري أحمد زاهر، خلال فترة معاناته من فيروس نادر أصاب الغدة الدرقية.

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وفي حلقة جمعته مع الفنان المصري، عرض رودولف هلال صورة للفنان أحمد زاهر يظهر فيها على شاطئ البحر بوزن زائد كثيرا.

هذا وأوضح زاهر أن تلك الفترة كان فيها شخصا آخر تماما، خاصة بعدما قام بتخفيف وزنه بشكل كبير، لافتا إلى أنه عانى من فيروس نادر، حيث توقفت الغدة الدرقية عن العمل تماما، أي لم تكن قد تضخمت أو بحاجة لأي عمل جراحي، لكنها توقفت نهائيا.

وأشار إلى أنه أصيب بفيروس يصيب شخصا من بين 10 ملايين شخص، يقوم بإيقاف عمل الغدة الدرقية تماما، ما يعني توقف الإفراز لكل الجسم، مؤكدا أنه في تلك الفترة وصل ما بين 3 إلى 4 شهور من 80 كيلوغراما من وزنه إلى 185، دون أن يتناول كميات كبيرة من الطعام.

ولفت إلى أنه حين توجه للطبيب، قال له الأخير إنه "لو تأخر قليلا، لكان قد خسر حياته".

وذكر الفنان المصري أنه أصيب بحالة غريبة في فترة مرضه، حيث كان ينام بشكل مفاجئ وهو جالس، أو يتحدث مع شخص ما، ثم يستيقظ دون أن يشعر أنه كان نائما.

وبين أن ذلك حدث له ذات مرة وهو يقود سيارته، الأمر الذي أسفر عن انقلابها به، واضطراره لبيعها كخردة، رغم أنها كانت جديدة، بسبب الحادث.

المصدر: "إل بي سي"