ماجد المهندس يسجد ويقبل أرض العراق لدى وصوله لإحياء حفل نهائي "خليجي 25" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الفنان العراقي الأصل ماجد المهندس إلى العراق لإحياء حفل نهائي "خليجي 25" مع الفنانة أحلام.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث قام ماجد المهندس بالسجود وتقبيل الأرض لدى نزوله من الطائرة ما أثار تفاعلا، خاصة أنها المرة الأولى التي يغني فيها على أرض العراق.

وتحيي الفنانة الإماراتية أحلام برفقة النجم العراقي ماجد المهندس أولى حفلاتهما الغنائية في العراق في حفل ختام "خليجي 25"، قبل المبارة النهائية للبطولة التي تجمع المنتخبين العراقي والعماني مساء اليوم الخميس، إذ أنه لم يسبق لكليهما الغناء في أي من المدن العراقية.

" راجع بشوقي ولهفتي من غربتي "

حرفيًا هالبارت يوصف إشتياق ماجد للعراق وقد ايش كل شي واحشه فيها دموعك غاليه ياحبيبي يارب ما تنزل الا لفرح ياكل حياتي 😢😢❤️❤️❤️❤️❤️#ماجد_المهندس_في_البصرةpic.twitter.com/2qv4CcgF7L — 𝗠𝗝 (@MajiidLovers) January 19, 2023

المصدر: RT