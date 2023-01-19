شاهد.. استخدام القرآن لتهريب المخدرات إلى السعودية!

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو صادم يبرز مختلف الطرق التي يتم من خلالها تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

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ونشر الإعلامي السعودي فيصل العبد الكريم عبر حسابه في موقع "تويتر"، مقطعا من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة.

ومن أبرز الوسائل غير المتوقعة لتهريب المخدرات، التي ظهرت في الفيديو، وضع مادة الشبو والحبوب المخدرة داخل القرآن الكريم، وداخل الزبيب والطماطم والبطاطس والعدس والفصفص، وأي وسيلة ممكنة لاستهداف الشباب، إلى درجة استخدام الإكسسوارات النسائية.

وأرفق الإعلامي الفيديو بتعليق: "حتى القرآن الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الأعداء أبناء وبنات الوطن. الشبو الآفة الجديدة دعتني لزيارة ‎@NCNC_sa لنقل التوعية والتحذير من هذه المصيبة. ومن حاول تهريب المخدر داخل القرآن لن يتوانى عن الترويج لطفل".

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا، حيث أعرب مغردون عن استيائهم من مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية، والتي تجاوزت كل الحدود.

حتى القران الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الاعداء أبناء وبنات الوطن.

الشبو الافة الجديدة دعتني لزيارة @NCNC_sa لنقل التوعية والتحذير من هذه المصيبة.

ومن حاول تهريب المخدر داخل القران لن يتوانى عن الترويج لطفل.

حمى الله الوطن وأهله pic.twitter.com/njCGSp0Hcq — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 18, 2023

المصدر: RT