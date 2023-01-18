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أمير عسير يزور المسنّة القحطاني ويوجّه بضمان حياة كريمة لها (فيديو)

مجتمع

أمير عسير يزور المسنّة القحطاني ويوجّه بضمان حياة كريمة لها (فيديو)
Globallookpress
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زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال، السيّدة المسنّة شرعاء القحطاني، ووجّه بتأمين حياة كريمة لها، حيث أثارت في فيديو عنها اهتمام وتعاطف المجتمع السعودي.

وخلال زيارته اطمأن الأمير تركي على حالة القحطاني بعد أن حاز الفيديو على تضامن واسع ووثّق الحياة الصعبة التي تعيشها المسنّة.

وتناقلت صفحات ناشطين فحوى الإجراءات المتخذة في سبيل القحطاني وتضمّنت إيجاد أرض سكنية لها في محافظة الأمواه، على بعد 170 كم من مدينة أبها، وإتمام إجراءات تملكّها عبر منصة إحكام وفق الضوابط.

كما تم بناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة.

كما تم مشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، وتوفير سيارة وسائق دعما لتنقلاتها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الكهرباء لإيصال التيار، والتوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.
المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية

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