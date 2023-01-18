مصر.. فنانة كبيرة تكشف شرط الزعيم عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتها (فيديو)

كشفت الفنانة ميمي جمال شرط الزعيم عادل إمام، لحضوره حفل زفاف ابنتها قبل سنوات.

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وقالت الفنانة ميمي جمال خلال لقائها في برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "عادل إمام قالي أنا جاي الفرح، وهتصور وأنا داخل وبسلم على الناس، وبعدها بلاش الكاميرات تبقى رايحة جاية علينا وأنا قاعد في ترابيزتي".

وردت ميمي جمال على الزعيم "أوعدك حضرتك تخش تسلم وتقعد على ترابيزتك، وماحدش هيضايقك".

وتابعت "بصراحة عادل إمام جه في فرح بناتي وكان بيعمل الواجب وزيادة، الله يكرمه، ويديله طولة العمر يا رب".

وأكملت ميمي جمال "اليوم دا كان كل الناس موجودة حتى شريهان جت، وكانت في الفترة دي تعبانة ولابسه حزام، لكن جت".

المصدر: مصراوي