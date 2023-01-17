جنوب السودان.. مقتل عريس تسلل ليلا إلى عروسته قبل حفل زفافهما بأيام

قالت السلطات الحكومية في مقاطعة رومبيك الوسطى بولاية البحيرات بجنوب السودان، إن عريسا قتل قبل أيام من حفل زفافه نتيجة حادث إطلاق النار عليه من قبل شرطي.

وبحسب السلطات المحلية، فإن حفل زفاف العريس كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء في رومبيك الوسطى، لكنه لقي مصرعه في منطقة مابوي يوم الأحد.

وقال مارتن ماشيك، محقق الشرطة في القضية، في تصريح لراديو "تمازج" يوم الاثنين، إن الشرطة ألقت القبض على النظامي الذي أطلق النار ليلا على العريس بالخطأ وأن التحقيق جار معه.

وأضاف أن القاتل يدعى لات ملونق، والقتيل يدعى لات مدينق مونجنقوين.

وأوضح محقق الشرطة أن الجريمة وقعت عندما كان العريس لات مدينق، على موعد مع خطيبته بصورة غير قانونية، وعندما عرفت الأسرة أن هناك أشخاصا يختبئون وسط الأبقار ظنت أنهم لصوص يحاولون سرقة الأبقار.

وتابع: "أبلغت الأسرة الشرطة، وعندما وصل الشرطي أطلق النار عليهم وقتل العريس، والشرطي تم احتجازه لتحقيق معه".

من جانبه قال الناشط المدني دانيال لات كونا، لراديو "تمازج"، إن العريس لات دفع المهر لعائلة الفتاة، وكان من المقرر أن يقام حفل زفافهم يوم الأربعاء هذا الأسبوع.

وتابع: "الشاب جاء إلى منزل الفتاة ليلا في مواعدة مع خطيبته وكان يختبئ وسط الأبقار مع شخص آخر، لكن شقيق الفتاة اتصل بالشرطة معتقدا أن لصا يحاول سرقة الأبقار، وعندما جاء الشرطي حاول لات معه الفرار لكن الشرطي أطلق النار عليه وأرداه قتيلا.

وتابع "الشرطي لم يقصد قتله، لذا سلم نفسه والتحقيق جار معه".

المصدر: راديو "تمازج"