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بالفيديو.. بايدن يغني وينسى لمن يغني

مجتمع

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نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن اسم زوجة ابن مارتن لوثر كينغ جونيور، أثناء غنائه لها "عيد ميلاد سعيد".

وجاءت اللحظة المحرجة لتكريم أرندريا ووترز كينغ (49 عاما) عندما تحدث الرئيس البالغ من العمر 80 عاما في حدث نظمته شبكة العمل الوطنية.

وقال بايدن: "مارتن الثالث، نحتفل بإرث والدك وأمك. لقد عملوا من أجل المجتمع. ونبارك اليوم للمكرمين بمن فيهم زوجتك، التي أفهم أنه عيد ميلادها اليوم.. حسنا، زوجتي لديها قاعدة في عائلتها، عندما يكون عيد ميلاد شخص ما، تغني عيد ميلاد سعيد".

وعندها بدأ بايدن بالغناء، نسي اسم المرأة وقام بهمهمة غير مفهومة، بدلا من اسمها.

وظهر أن أفراد عائلة كينغ يضحكون ويهزون رؤوسهم في اللحظة المحرجة. 

المصدر: "نيويورك بوست"

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