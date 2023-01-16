المذيعة المثيرة للجدل في مصر تتلقى عرضا جديدا

كشفت مصادر في مصر تلقي الإعلامية المثيرة للجدل منى العمدة عرضا جديدا من إحدى القنوات الإخبارية لتقديم برنامج تلفزيوني، وذلك بعد وقف برنامجها على قناة النهار.

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وأوضحت المصادر أنه بالتزامن مع إعلان قناة النهار وقف برنامج الجمهورية الجديدة، تلقت المذيعة منى العمدة عرضا لتقديم برنامج جديد على إحدى القنوات الفضائية.

وأشارت المصادر، إلى أن العرض المقدم إلى منى العمدة يأتي بعد قرار إيقاف برنامج الجمهورية الجديدة، بعد رصد قناة النهار بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، الأمر الذى قررت معه إدارة القناة إيقاف البرنامج والقائمين عليه وإحالتهم إلى التحقيق الفوري.

وأثارت فيديوهات الإعلامية منى العمدة، موجة من الجدل وتناولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى مقطع فيديو من برنامج الجمهورية الجديدة، وظهرت خلاله العمدة تتحدث بطريقة غريبة أثارت جدلا كبيرا.

وتعود بدايات منى العمدة في مجال العمل الإعلامي إلى تقديمها العديد من البرامج التليفزيونية بقنوات الحدث اليوم والمحو ولم تدرس منى العمدة الاعلام حيث تخرجت في كلية الصيدلة، وتم تعيينها معيدة بقسم الكيمياء بذات الكلية.

واهتم برنامج الجمهورية الجديدة بتسليط الضوء على طرح وعرض البرامج التنموية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى كل ما يتصل بالجمهورية الجديدة، ويتناول البرنامج القضايا والمواضيع الاقتصادية التي تطرح على الساحة.

المصدر: القاهرة 24