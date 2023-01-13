الفنانة شيرين تتعرض للإحراج في الكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، من حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الخميس بدولة الكويت.
#شيرين_في_الكويت— قاضي المشاهير ⚖️ Qadi almashair (@qadi_almashahir) January 13, 2023
انتوا بتحبوا حسام حبيب .. ؟ 😅🤣#شيرين_عبد_الوهاب#حسام_حبيب@sherinepic.twitter.com/CV5D2mZ3LU
ووجهت شيرين، سؤالا للجمهور الكويتي جاء فيه: "عايزة أقولكم.. بتحبوا حسام ولا إيه؟ "، لتفاجأ شيرين برد الجمهور:"لأ ما نحبه"، "لأ"، "مش بنحبه".
ويعد هذا الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها لطليقها السابق الفنان حسام حبيب.
المصدر: مصراوي