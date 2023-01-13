الفنانة شيرين تتعرض للإحراج في الكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، من حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الخميس بدولة الكويت.

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ووجهت شيرين، سؤالا للجمهور الكويتي جاء فيه: "عايزة أقولكم.. بتحبوا حسام ولا إيه؟ "، لتفاجأ شيرين برد الجمهور:"لأ ما نحبه"، "لأ"، "مش بنحبه".

ويعد هذا الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها لطليقها السابق الفنان حسام حبيب.

المصدر: مصراوي