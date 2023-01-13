نجيب ساويرس يعلق على رد فعل إيلون ماسك المثير عن مصر

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والإعلامي شريف عامر، على تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حول فيديو عن مصر في عصر المصريين القدماء.

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وغرّد "ماسك" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مصر القديمة كانت مثيرة" وألحق التغريدة بصورة (إيموجي) للنار تعبيرا منه عن الإثارة والمتعة، تعليقا على فيديو لسرداب في معبد دندرة.

ساويرس علق على تغريدة ماسك، بإيموجي يعبر عن الامتنان، أما عامر فقال: "كل شيء لا يزال موجودا، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك بنفسك.. كما أننا نمتلك بعض سيارات تسلا".

ومعبد دندرة به 12 سردابا، حيث أن السراديب هي المكان المخصص للاحتفال بالأعياد في مصر القديمة، وتخرج منه تماثيل المعبودات الذهبية والأدوات الطقسية اللازمة لإقامة الشعائر الدينية، وتحفظ بداخله التماثيل الثمينة والأدوات القيمة، وهو يضم مجموعة هامة من النقوش والمناظر ومنها منظر فتح الباب الحجري، وخبي المجنح الذي يدفع قرص الشمس المجنح أمامه بين علامتي الشرق والغرب، وتقديم الخبز للمعبودة حتحور سيدة دندرة بالإضافة إلى طقس طعن التمساح أمام حور بحدتي والمنظر الحتحورات السبعة.

المصدر: RT