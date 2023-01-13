كانييه ويست يتزوج سرا من شبيهة كيم كارداشيان بعد شهرين من طلاقه

كشف موقع TMZ أن مغني الراب الأمريكي، كانييه ويست، تزوج سرا من المهندسة بيانكا سينسوري بعد شهرين من إتمام طلاقه من زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وأكد الموقع، أن كانييه (45 عاما) وبيانكا أقاما حفل زفاف سريا، حيث شوهدا وهما يضعان خاتمين متشابهين، مبينا أن الثنائي لم يسجلا زواجهما بشكل رسمي حتى الآن.

وظهر كانييه بالخاتم مطلع الأسبوع الماضي في إحدى المناسبات، فقالت مصادر مقربة منه، إنه دليل على ارتباطه ببيانكا، التي يرى متابعون أنها نسخة من طليقته كيم كارداشيان.

ولم يتبين تاريخ بداية علاقة كانييه وبيانكا، إلا أن الأخيرة انضمت للعمل في شركة "ييزي" التي يمتلكها كانييه في نوفمبر 2020.

وشوهد كانييه وبيانكا معا يوم الإثنين الماضي، وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم فندق "والدورف أستوريا" في بيفرلي هيلز.

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المصدر: TMZ