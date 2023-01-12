السودان.. السجن المؤبد لمغتصبي فتاة شرق النيل

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف بالسودان، حكما بالسجن المؤبد و100 جلدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه تحصل بالطريق المدني بحق متهمين اغتصبا فتاة.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن المتهمين قاما بنهب محفظة بها مبالغ نقدية وهاتف نقال من فتاة واغتصابها بالتناوب بمنطقة دار السلام، العام الماضي.

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى أن شرطة قسم الحاج يوسف كانت قد تلقت بلاغا من الشاكية بالواقعة وتم فتح البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من البحث والتقصي.

وأسفرت جهود قوات الأمن عن القبض على المتهمين، وباستجوابهما أقرا بالجريمة وتم تسجيل اعتراف قضائي واتخذت كافة الإجراءات الشرطية والفنية وأخذ القرائن ومن ثم تحويله للمحكمة التي أصدرت حكمها في القضية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية