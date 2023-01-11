شاهد.. خادمة تحاول الانتحار بمنزل رجل أعمال شهير في مصر والأمن يصل في الوقت المناسب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لقفز فتاة من الطابق الرابع بأحد العقارات بمحافظة الغربية، مؤكدين أن قوات الحماية المدنية تدخلت لإنقاذها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا من القوة الأمنية المكلفة بالمرور بشوارع مدينة طنطا وعدد من المارة بمحاولة فتاة القفز من الطابق الرابع من شقة بإحدى العقارات السكنية بمدينة طنطا، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ الفتاة وانتشالها قبل سقوطها.

وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل خادمة وكانت تحاول الهرب من الشقة السكنية التي تعمل بها والمملوكة لرجل أعمال شهير يمتلك شركة سياحية كبيرة بالمدينة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر: فيتو