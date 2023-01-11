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على ارتفاع شاهق.. غضب واسع بعد تداول فيديو صادم لطفل يعمل في موقع بناء دون حماية!

مجتمع

على ارتفاع شاهق.. غضب واسع بعد تداول فيديو صادم لطفل يعمل في موقع بناء دون حماية!
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أثار مقطع فيديو متداول لطفل هندي يعمل في موقع بناء دون اتخاذ تدابير السلامة، غضبا شاسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رصد العامل الصغير على ارتفاع كبير دون أي حماية، حيث كان معلقا بشكل خطير على سقالة. ويبدو الصبي الذي يظهر في الفيديو دون السن القانونية. ومن الواضح أنه ينتمي إلى مدرسة وليس إلى موقع بناء.

ويمكن رؤيته جالسا بشكل خطر على حافة سقالة في الفيديو الذي تبلغ مدته 11 ثانية، حيث يعمل على ارتفاع مذهل، وناهيك عن عدم ارتدائه حزام الأمان، فالفتى لا يرتدي حتى الخوذة، وهي ضرورة مطلقة في موقع البناء.

وأثناء العمل في موقع البناء، يجب اتخاذ الكثير من تدابير السلامة، خاصة عندما يكون العمال في مبنى شاهق. فيجب أن يكون هناك حزام أمان مناسب عندما يكون الشخص فوق مبنى قيد الإنشاء، لأن موقع البناء ليس المكان الأكثر أمانا.

وأثار الفيديو غضبا كبيرا، حيث استنكر نشطاء تعريض حياة الطفل للخطر، معتبرين أنه مجرد عينة عن ظاهرة منتشرة في الهند، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لحل المسألة، وتلافي الأضرار التي قد تحصل بسببها.

المصدر: "India Times"

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