على ارتفاع شاهق.. غضب واسع بعد تداول فيديو صادم لطفل يعمل في موقع بناء دون حماية!

أثار مقطع فيديو متداول لطفل هندي يعمل في موقع بناء دون اتخاذ تدابير السلامة، غضبا شاسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رصد العامل الصغير على ارتفاع كبير دون أي حماية، حيث كان معلقا بشكل خطير على سقالة. ويبدو الصبي الذي يظهر في الفيديو دون السن القانونية. ومن الواضح أنه ينتمي إلى مدرسة وليس إلى موقع بناء.

He needs appreciation and all praise… pic.twitter.com/fVcUqsJFIC — Dr Showkat Shah (@shahshowkat07) January 8, 2023

ويمكن رؤيته جالسا بشكل خطر على حافة سقالة في الفيديو الذي تبلغ مدته 11 ثانية، حيث يعمل على ارتفاع مذهل، وناهيك عن عدم ارتدائه حزام الأمان، فالفتى لا يرتدي حتى الخوذة، وهي ضرورة مطلقة في موقع البناء.

Before appreciation, his company or his employer needs to provide him with the safety belts, etc & should have followed safety standards. — ‎Arshi Alvi (@Arshi7Khan) January 9, 2023

وأثناء العمل في موقع البناء، يجب اتخاذ الكثير من تدابير السلامة، خاصة عندما يكون العمال في مبنى شاهق. فيجب أن يكون هناك حزام أمان مناسب عندما يكون الشخص فوق مبنى قيد الإنشاء، لأن موقع البناء ليس المكان الأكثر أمانا.

Definitely need safety lines strapped. And a good insurance. — Akogun NYC (@RareTega) January 9, 2023

وأثار الفيديو غضبا كبيرا، حيث استنكر نشطاء تعريض حياة الطفل للخطر، معتبرين أنه مجرد عينة عن ظاهرة منتشرة في الهند، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لحل المسألة، وتلافي الأضرار التي قد تحصل بسببها.

المصدر: "India Times"