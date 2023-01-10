السعودية..الحكم بالسجن 30 يوما لمطربة أفراح أساءت لـ"مشهورة سناب" بمقاطع عنصرية

أصدر القضاء السعودي أمرا بسجن مطربة حفلات 30 يوما، بعد إدانتها بالإساءة لمشهورة "سناب شات".

وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "عكاظ" أن محكمة في غرب المملكة عاقبت مواطنة من شهيرات مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات وتيك توك)، مطربة حفلات بحبسها 30 يوما، بعد إدانتها بالإساءة لمشهورة سناب شات، والتشهير بها بألفاظ ومقاطع عنصرية والنيل منها.

وعن تفاصبل القضية، أشارت المحكمة لأطراف الدعوى إلى طرق الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض، وهي 30 يوما، تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخة الحكم، في حين أنه إذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحدهما اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية.

وصادقت محكمة الاستئناف الجزائية على الحكم الأسبوع الماضي.

وأفادت "عكاظ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وقائع هذه القضية تتلخص في دعوى قضائية في الحق الخاص، أقامتها سعودية من مشاهير "سناب شات" ضد أخرى "مشهورة سوشال ميديا" تعمل مطربة حفلات، تتهمها بالتلفظ عليها والإساءة لها بعبارات ومقاطع عنصرية، فضلا عن التشهير بها في أمور عائلية خاصة.

وبحسب "عكاظ"، فإن المدعية قدمت إلى المحكمة أدلة رقمية، بينها مقاطع "سناب شات" ظهرت فيها المدعى عليها وهي تتحدث بصفات وعبارات وألفاظ عن المدعية بالتلميح، وقدمت عددا من الشهود من متابعي "سناب شات" للمشهورتين.

هذا واستمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى فأنكرت المتهمة التهمة، وقالت إنها لا تقصد في عباراتها المرصودة المدعية وإنما تقصد أشخاصا آخرين، كما طعنت في شهادة سيدات متابعات لحسابها في "سناب شات"، وقالت إن شهادتهن غير ملاقية للدعوى وبنيت على الظن والتخمين"، وفق "عكاظ".

وذكرت الصحيفة أن المحكمة أخذت بالأدلة الرقمية وشهادة وتزكية 6 من متابعات "سناب" المتهمة، واستمعت إلى دفوع الأطراف ومذكراتهما، وأخذت المحكمة بالأدلة والقرائن التي ثبتت فيها صحة دعوى المدعية وعدم وجاهة ما ردت به المتهمة، وخلصت إلى منطوق الحكم بإدانة المتهمة لقاء ما نسب إليها والحكم بسجنها 30 يوما، مع التعهد بعدم العودة لذلك، وفرض غرامة عليها.

المصدر: "عكاظ"