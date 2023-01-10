الأردن.. نائب يتحدى وزير المالية تحت قبة البرلمان بتصريح ظريف (فيديو)

في واقعة طريفة داخل البرلمان الأردني، سخر النائب محمد العلاقمة من وزير المالية محمد العسعس، متعهدا بتزويج الأخير إحدى خالاته إذا تحققت نسبة النمو التي أعلن عنها.

إقرأ المزيد

وخلال جلسة تشريعية، تحدى النائب محمد العلاقمة إمكانية تحقيق الحكومة نسبة النمو الحقيقي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023، حيث تعهد بعقد قران خالته على محمد العسعس وزير المالية حال الوفاء بذلك.

وذكر العلاقمة الوزير العسعس بموقف خلال مناقشة العام السابق قائلا : "وعدك بحملك على أكتافي إذا حققت نسبة 2.5% وهذا لم يحدث لأنك لم تحققها".

وأضاف العلاقمة: "سأزوجك واحدة من خالاتي إذا حققت نسبة النمو التي أعلنتها في خطابك"، في حين اعترض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي واستنكر مثل هذه الأحاديث داخل البرلمان.

ورد العلاقمة بأن ما يعرضه عبارة عن "تحفيز" لوزير المالية.

كما وجه العلاقمة انتقادات لبنود وردت في الموازنة تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر، ورأى أنها "لا تحمل انفراجا قريبا".

هذا وطالب النائب زهير السعيديين من الصفدي حذف كلمة العلاقمة وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب وشطبها.

المصدر: RT