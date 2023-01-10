الأمن الأردني يكشف مفاجأة عن مقطع فيديو "معنفة إربد" (فيديو)

كشف الأمن العام الأردني مفاجأة حول مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه صوت زوجة معنفة.

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وفي بيان له، أوضح الأمن العام الأردني أن إدارة حماية الأسرة تمكنت من تحديد الزوجة ومكان سكنها وتبين أنها لم تتقدم بشكوى وأنها قد سافرت برفقة زوجها إلى إحدى الدول العربية.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن العاملين في إدارة حماية الأسرة تابعوا التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله صوت سيدة يظهر بأنها تتعرض للتعنيف من قبل زوجها".

وأضاف البيان: "بالرغم من عدم وجود أية معلومات في الفيديو إلا أن العاملين في إدارة حماية الأسرة تمكنوا منذ يوم أمس من تحديد مكان الفيديو والمرأة التي ظهرت خلاله".

وأشار إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التحقيق حال عودتها إلى البلد.

وكان قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو "صادم جدا"، يوثق صراخ امرأة قيل إنه "يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها" وهو يهددها بالقتل.

انتشر على مواقع التواصل فيديو يسمع فيه صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها الذي يقول لها: "حتموتي بين ايدي اليوم" تحت هاشتاق #معنفة_اربد⁩، وبحسب المعلومات القليلة المتوافرة عن المجرم فاسمه علي ويسكن في محافظة إربد مقابل مستشفى إربد التخصصي pic.twitter.com/fIXg5rIQLF — الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) January 9, 2023

المصدر: RT