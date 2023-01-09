أزهري مصري يرد على اكتساء جبال السعودية باللون الأخضر وعلاقتها بـ"يوم القيامة"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا لعدة جبال بالمملكة العربية السعودية، وهي مكتسية باللون الأخضر، بعد نماء الحشائش بها نتيجة مياه الأمطار.

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

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وأثارت الصور إعجاب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال آخرون إن اكتساء جبال المملكة علامة من علامات الساعة أو علامات قرب يوم القيامة، ما أثار تساؤلا حول مدى صحة تلك المقولة.

وقال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك حديثا لأبي هريرة في صحيح مسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، مضيفا: ما حدث من إخضرار جاء نتيجة الأمطار التي وقعت هناك، لكن لو أخذنا بظاهر الحديث وأنه من علامات الساعات الصغرى، فهناك علامات ساعة كبرى ظهرت.

وأضاف العالم الأزهري، خلال حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةَ كَهذِه مِن هذِه، أوْ: كَهاتَيْنِ وقَرَنَ بيْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى، مشيرًا إلى أن هناك علامات ظهرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انشقاق القمر، فيقول الله: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

وتابع العالم الأزهري: حتى لو افترضنا أن هناك علامات ظهرت خلال هذه الفترة فهذا ليس معناه قرب الساعة ولكنها علامات، ومنها من ظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا.

وواصل العالم الأزهري: من المفترض أن نأخذ الجانب الإيجابي من الموضوع وهو أن نكف عن القتل والإرهاب والخيانة وغيرها من الأفعال التي لا ترضى الله، كما يجب الإكثار من أفعال الخير والالتزام بالأخلاق وبكل فعل يرضي المولى عز وجل.

المصدر: القاهرة 24