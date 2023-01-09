شاهد.. نشر أول فيديو لقاتل زوجته ولحظة التقاطه سيلفي بجوارها في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو المتهم بقتل زوجته والتقاطه صورة سيلفي بجوار الجثة.

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وقال المتهم في الفيديو وهو بجوار جثة زوجته: "يا جماعة أنا مش هنزل من بيتي أنا وعيالي إلا لما حد من القنوات يجي يصور معايا ويعرف إية اللي وصلني لكدة".

وأوضح أن كل هذا بسبب: "3 بنات عاوز أعيش معاهم، ومش هنزل من بيتي إلا لما القنوات تصور معايا وتعرف حقيقتي واية اللي وصلني لكدة".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان: "نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب قيامه باحتجاز كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن".

وأضافت: "بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحي بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث، أعمارهن من 3 إلى 9 سنوات، حاملًا سلاحًا أبيض كان بحوزته، مهددًا بقتلهن، مدعيًا تعديه على زوجته لخلافات بينهما".

وتابعت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير كريماته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT