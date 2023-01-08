"بطعم أرجل الفراخ".. شيبسي جديد يثير ضجة كبيرة في مصر

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور كيس "شيبسي" بطعم "أرجل الفراخ"، ما أثار ضجة واستياء كبيرين لدى المصريين.

وانهالت التعليقات الساخرة على المنشورات التي عرضت منتجا جديدا لشركة شيبسي للصناعات الغذائية، عبارة عن كيس من البطاطس المقرمشة بطعم أرجل الفراخ.

وأثارت هذه الأنباء ضجة كبيرة في مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "وبـ8 جنيه كمان!، وعلق آخر قائلا: "والله حاجة تكسف مش عارف ايه اللي بيضحك بصراحة".

وأضاف آخر: "مبقتش حاجة تضحك حقيقي.. بقي موضوع مستفز.. في ناس ده أكلهم ومبيقولوش وأنك تتريق عليهم ده تعالي واستفزار.. كفاية إنهم مبيسألوش الناس وبيروحوا لبتاع الفراخ مكسوفين ويقولوا إنه للحيوانات اللي بيربوهم.. راعوا مشاعر الناس دي بجد".

في حين تبين أن هذا الخبر غير صحيح، حيث أفاد مصدر مسؤول في شركة "شيبسي" لموقع "القاهرة 24"، بأن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن الشركة لا تنوي إصدار أطعمة جديدة هذه الفترة.

وأضاف المصدر أن الشركة تراعي ذوق المواطنين جيدا في الأطعمة الجديدة لمنتج البطاطس المقرمشة، ومن المستحيل أن تستغل الشركة حدثا مثل رجول الفراخ للتجارة به.

وكانت قد أثيرت ضجة في مصر بعد منشورات للمعهد القومي للتغذية حول الأكلات الاقتصادية والمغذية، للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار في الفترة الراهنة الناتج في مصر، من بينها طريقة عمل وجبة من "رجول الفراخ".

المصدر: "القاهرة 24" + RT