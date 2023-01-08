على أنغام أغنية "يوم الوداع" ..مشهد جنائزي حزين لنجل جورج وسوف في بيروت (فيديو)

في مشهد حزين، ودع الفنان السوري جورج وسوف نجله الذي توفي مساء الجمعة الماضي في بيروت، على أنغام أغنية سلطان الطرب الشهيرة "يوم الوداع".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمشهد الحزين، حيث استقبل جثمان الراحل وديع في كنيسة مار نقولا بمنطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، لتبدأ مراسم الوداع ودفن الجثمان، حيث شهد الوداع حالة من البكاء الشديد عقب دخول الجثمان وتشغيل أغنية "يوم الوداع".

ولدى استقبال الجثمان في الكنيسة، أطلق عدد من المعزين داخل الكنسية الزغاريد بمجرد وصول جثمان وديع جورج وسوف لبدء الصلاة عليه، قبل الدفن.

المصدر: RT